بلدي حي الأندلس يضبط يغلق عددا من المحال التجارية

قال مدير مكتب الإصحاح البيئي ببلدية حي الأندلس الحبيب القديري، الثلاثاء، إنهم أجروا بتعاون مع فرع الحرس البلدي حي الأندلس حملة تفتيش على عدد من المحال التجارية والمخابز.

وأوضح القديري في تصريح للرائد أن الحملة شملت التفتيش على الشروط الصحية للعاملين، ونظافة المكان، والتصاريح اللازمة لمزاولة المهن التجارية، مشيرا إلى أنهم أغلقوا مخبزا، وصيدلية، ومحلين لبيع الخضار، ومحلا للجزارة.

يذكر أن مكتب الإصحاح البيئي وجهاز الحرس البلدي حي الأندلس ضبط شحنة من الدجاج المجمد محملة في سيارة نقل غير مجهزة بالمبردات الخاصة بنقل اللحوم في منتصف فبراير المنصرم.

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