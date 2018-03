«الاتحاد» الإماراتية ترفع استثماراتها في «بالم هيلز» المصرية للتعمير

المتوسط:

كشفت مجموعة الاتحاد العقارية أن شركة “يو بي بي كابيتال للاستثمار” التابعة لها، استحوذت على كامل الحصة التي تملكها شركة آبار للاستثمار في شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 5.55%.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالية، إن قيمة الصفقة تقدر بـ 110.8 مليون درهم (30 مليون دولار)، وبهذا الاستحواذ ترفع المجموعة حصتها في شركة بالم هيلز للتعمير إلى 16.51.%

وأشارت الشركة إلى أن “بالم هيلز للتعمير” كانت قد حققت خلال عام 2017 إيرادات بلغت 6.6 مليار جنيه مصري، في حين بلغ صافي أرباحها 936 مليون جنيه مصري للفترة ذاتها من العام.

وذكرت الشركة أن مبيعات “بالم هيلز” ارتفعت بنسبة 24% للفترة ذاتها مقارنة بـالفترة المقابلة من العام السابق لتصل إلى نحو 10.5 مليار جنيه مصري.

وتضم محفظة مشروعات “بالم هيلز للتعمير” الحالية 26 مشروعاً عقارياً في مراحل مختلفة من التطوير، وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 27 مليون متر مربع متوزعة في جميع أنحاء مصر.

وخلال شهر يناير الماضي قامت شركة “يو بي بي كابيتال للاستثمار” بالاستحواذ على 5.68% من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير.

