أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، وأنهى مؤشر (ستوكس يورب 600) القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.51 % إلى 375 نقطة.

وصعد مؤشر (داكس) الألماني 90 نقطة ليغلق عند 12307 نقطة كما ارتفع مؤشر (ايبكس) الإسباني 17 نقطة ليغلق عند 9681 نقطة.

The post البورصة الأوروبية| إغلاق تداولات اليوم على ارتفاع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية