المتوسط:

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.26 %.

وصعد مؤشر الفوتسي 100 الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مع نهاية التداولات بمقدار 18.34 نقطة، ليصل إلى 7061.27 نقطة.

