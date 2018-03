الصين: نأمل في تخفيف القيود الأمريكية على الصادرات التكنولوجية

رئيس وزراء الصين: لا نريد حرباً تجارية مع أمريكا

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج “إن بكين لا تريد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، وأنها سوف تتخذ إجراءات لتحقيق علاقة تجارية أكثر توازناً”.

وأضاف لي في تصريحات للصحافيين في ختام الجلسة البرلمانية السنوية: “لا نريد أن نشهد حرباً تجارية”.

تصريحات لي جاءت بعد أسبوعين تقريباً من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى بلاده.

وقال لي: “إن الصين لا ترغب في أن ترى عجزاً تجارياً أمريكياً صينياً كبيراً”، مضيفاً أن “بكين تأمل أيضاً في أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف القيود على الصادرات التكنولوجية إلى الصين”.

كما أوضح أن الصين لن تسعى إلى التوسع الإقليمي رغم سعيها للعب دور أكبر على الساحة العالمية، وقال “إن مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى اقامة شبكة تجارة وبنية تحتية عابرة للقارات تتمحور حول بكين، يقودها التعاون في الأعمال التجارية مع الدول الاخرى”.

وأضاف لي: “في بعض المناطق، قد يأمل المجتمع الدولي أن تضطلع الصين بدور أكبر، وسيكون من سوء الفهم تفسير أن الصين تلعب مثل هذا الدور من أجل السعي إلى التوسع الاستراتيجي”.

وتابع: “إننا نسعى الى بيئة سلمية ومستقرة دولياً وفي جوارنا حتى يكون هناك المزيد من الفرص للتنمية”.

