قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس (آذار) لتصل إلى 430.93 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل.

وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينغ بأوكلاهوما بمقدار 338 ألف برميل، مسجلة أول زيادة أسبوعية بعد انخفاضات على مدى 11 أسبوعاً متتالياً.

ووفقاً لبيانات إدارة المعلومات، زاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 432 ألف برميل يومياً مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي بمقدار نقطتين مئويتين.

وهبطت مخزونات البنزين 6.3 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز توقعوا انخفاضاً قدره 1.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 4.4 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 407 آلاف برميل يومياً إلى 6.1 مليون برميل يومياً.

The post مخزونات النفط الأمريكية تقفز 5 ملايين برميل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية