ارتفاع محدود للأسهم الأمريكية وسهم فيس بوك يواصل الخسائر

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، ارتفاعات محدودة الثلاثاء، بدعم من مكاسب لقطاع الطاقة مع صعود أسعار النفط، لكن هبوطاً آخر لسهم فيس بوك كبح مكاسب السوق.

وأنهى المؤشر “داو جونز” الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت، مرتفعاً 116.36 نقطة، أو 0.47%، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 4.02 نقطة، أو 0.15%.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 20.06 نقطةً، أو 0.27%.

وفي المقابل خسر سهم فيس بوك، بعد فضيحة استغلال بيانات المستخدمين من قبل شركة بريطانية لأهداف سياسية وتجارية، 1.87% في نهاية جلسة الثلاثاء، بعد أن خسر 6.77% في جلسة الإثنين

