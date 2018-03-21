اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 21/3/2018 وسعر الذهب والفضة

استمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 مارس 2018 في الارتفاع بشكل طفيف مع بدء التعاملات الاسبوعية في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.475 دينار ليبي مقارنة بـ 6.440 دينار عند الاغلاق امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.944 دينار مقارنة بـ 7.939 عند الاغلاق يوم امس.

بدوره ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 9.067دينار مقارنة بـ 9.046 دينار ليبي عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث1

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.445 دينار 6.425 دينار اليورو 7.907 دينار 7.827 دينار الجنية الاسترليني 9.025 دينار 8.945 دينار الليرة التركية 1.639 دينار 1.559 دينار الدينار التونسي 2.60 دينار 2.52 دينار الجنية المصري 0.365 دينار 0.285 دينار الدولار الكندي 4.929 دينار 4.849 دينار الدينار الاردني 9.084 دينار 9.004 دينار حوالات دبي-تركيا 6.430 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.35 دينار كاش 6.35 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.50 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.40 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 198 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 231 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 264 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 302 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 353 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 227 دينار

كسر الفضة = 2.4 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.