أبوظبي تدمج صناديق سيادية بمئات المليارات من الدولارات

قررت الإمارات ضم مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة، مع قيام أبوظبي بدمج صناديق سيادية بمئات المليارات من الدولارات، سعيا لخلق صندوقاً سيادياً للإمارة يفوق حجم أصوله 200 مليار دولار.

وبهذا الصدد أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، عن سعادته بتلك الخطوة بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار، كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة.

وقال ولي عهد الإمارة، إنهم يتطلعون إلى استدامة النمو ومواصلة الإنجازات من خلال رؤية موحدة وتكاملية تبنى على المكتسبات، وتحفز الجهود وتستشرف آفاق المستقبل، لتضع شركاتنا الوطنية على سلم الريادة والتنافسية العالمية.

