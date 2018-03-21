الوطنية للنفط: نتبع سياسة الجار الطيب مع المجاورين لحقولنا دون محاصصة

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أن المؤسسة تتبع سياسية الجار الطيب مع كل المناطق والمدن المجاورة للحقول النفطية، دون أي تحيز ومحاصصة في ذلك.

ووفق أضاف خلال لقاءه عميد بلدية أوجلة السنوسي الفضيل أن للمؤسسة أولويات خدمية لهذه المناطق حسب الاحتياجات الملحة بعد الاتفاق مع المجالس البلدية، باعتبارها الأجسام الشرعية المنتخبة مباشرة من قبل المواطنين.

وأشاد بدور المؤسسة في إنجاح مجموعة من المشاريع الخدمية في المنطقة، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين، والتي كان آخرها الطريق الرابط بين مناطق الواحات.

وبين أنه تم تشكيل لجنة للتواصل بين المؤسسة وبلدية أوجله لتفعيل التواصل بين الجانبين دون عراقيل وتسهيل كافة الإجراءات.

ويأمل الليبيون أن تنعكس خدمات المؤسسة الوطنية للنفط على التنمية في مناطقهم خاصة تلمك البعيدة عن مركز العاصمة والتي يتم استخراج النفط منها، في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية.

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