بلدية توكرة تبحث مشاكل مكتب الشرطة الزراعية وقطاع الزراعة

توكرة 22 مارس 2018 (وال)- عقد عضوي المجلس البلدي توكرة إبراهيم حدوث وعبد الحميد اعبيد اليوم الخميس، اجتماعاً مع مكتب الشرطة الزراعية وقطاع الزراعة بالبلدية .

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية توكرة منعم الدينالي – لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية بحث تفعيل عمل مكتب الشرطة الزراعية، وإيجاد الحلول اللازمة لأداء عملها على أكمل وجه .

وأوضح الدينالي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد اجتماع آخر يضم؛ المجلس البلدي توكرة، والشرطة الزراعية، وقطاع الزراعة، ومجمع الجزيرة للدواجن، من أجل إيجاد الحلول لكافة الصعوبات التي تواجه عمل كافة الجهات . (وال- توكرة) م ك/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال