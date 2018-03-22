إدارة الآليات العسكرية تباشر سحب الآليات المستهلكة والمدمرة خلال الحرب على الإرهاب

بنغازي 22 مارس 2018 (وال) – باشرت إدارة الآليات العسكرية عملية سحب الآليات المستهلكة والمدمرة خلال الحرب على الإرهاب من الكتائب والوحدات العسكرية المقاتلة، وذلك بتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وبأمر من مدير إدارة الآليات العسكرية .

وأوضح المتحدث الرسمي بمكتب الإعلام والتوثيق إدارة الآليات العسكرية عبدالسلام خليفة أن الإدارة باشرت في إنزال هذه العربات والآليات التالفة من قوة هذه الوحدات بقرار تعده إدارة الآليات العسكرية وتصدقه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بعد استلام اللجان المكلفة هذه الآليات .

وقال خليفة إن هذه الخطوة لكي يتسنى لإدارة الآليات العسكرية عملية صرف آليات جديدة لهذه الوحدات والكتائب ويكون في ملاكها مكان شاغر مطابق للواقع وليس من حبر على ورق قدر المستطاع .

يشار إلى أن القوات المسلحة خاضت معارك شرسة مع الجماعات التكفيرية استمرت لحوالي ثلاث سنوات ونيف، تعرضت خلالها القوات المسلحة لخسائر بشرية ومادية . (وال – بنغازي) ع م

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