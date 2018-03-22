صنع الله يناقش التعاون النفطي مع السفير البريطاني الذي أبدى رغبة عدة شركات في العودة إلى ليبيا

‎بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر والوفد المرافق آفاق التعاون بين المؤسسة والشركات النفطية البريطانية.

وبحث الجانبان دور الشركات البريطانية ومساهمتها في إعادة تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، وفي هذا الجانب أشار السفير إلى رغبة عدد من الشركات البريطانية المتخصصة في مجال النفط والغاز في العودة إلى ليبيا لمزاولة نشاطها.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن الاجتماع تطرق إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز في ليبيا ومنها تردي الأوضاع الأمنية في بعض المناطق المجاورة للحقول، واستمرار عمليات تهريب المشتقات النفطية عبر المنافذ البرية والبحرية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وناقش صنع الله مع المسؤولين في السفارة البريطانية برامج التطوير والتدريب ودور الجامعات و مراكز التدريب البريطانية في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.

من جهته شدد مصطفى صنع الله على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة البريطانية و عودة نشاط التدريب و التطوير بعد أن تم اعتماده بعد توقف طويل نتيجة للعسر المالي.

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