الاحتفال بافتتاح «سوق الذهب» في مدينة غريان بمساحة تفوق 7000 متر مربع

عين ليبيا

أقيم في بلدية غريان صباح اليوم حفل افتتاح سوق النخلة لبيع الذهب بمساحة مسقوفة (7000) متر مربع ، يتكون من أربعة طوابق ، تحتوي الطوابق الثلاثة الأولى منه على (144) محلاً ، ويوجد بكل طابق مقهى ودورات مياه.

ويحتوي الطابق الرابع على نادي خاص بالحرفيين، ومكاتب خدمية، ومكاتب مراقبة والتحكم في السوق وحمايته بالإضافة إلى موقف للسيارات.

وقال عضو المجلس البلدي غريان “يوسف قدمور” خلال حفل الافتتاح أن صناعة الذهب عنصر مهم لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، داعياً إلى ضرورة الاهتمام والمحافظة على هذا المشروع، مؤكداً على أن الدولة تبنى بمثل هذه المشاريع الاقتصادية التي تُسهم في تقوية الاقتصاد ومستوى معيشة المواطن.

وأعلن رئيس النقابة العامة للذهب والمعادن الثمينة بمنطقة الجبل الغربي مدير السوق “خيري الجورني” خلال حفل الافتتاح أن الهدف من افتتاح السوق هو تكوين مركز رئيسي لبيع الذهب، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل داخل المدينة.

وقال “الجورني” إن السوق تم بناءه بالجهد الذاتي للحرفيين، مشيرا إلى أن نقابة الذهب والمعادن الثمينة اعتمدت في توفير الموارد المالية لبناء السوق على المبالغ المقدمة التي يدفعها المنتفعون الراغبون في امتلاك محلات أو مكاتب داخل هذا مجمع النخلة الاقتصادي.

وقد تم على هامش الاحتفالية تكريم أسر الشهداء والجهات والأجهزة التي ساهمت في إنشاء وتأمين السوق.

وشارك في حفل الافتتاح كل من “عضوي المجلس البلدي غريان “يوسف قدمور”، و”عبد الفتاح داير الليل”، ووكيل ديوان بلدية غريان “نصر الدين الفزاني”، ووكيل ديوان بلدية الزنتان “موسى البسباس”، ووكيل ديوان بلدية الأصابعة “الفيض بوخريص”، ومدير أمن غريان العقيد “علي العجيلي”، ورئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة الجبل الغربي “خيري الجورني”، وعدد من رؤساء القطاعات بالبلدية، وعدد من الحرفيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

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