مصادرة وإعدام كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري بطبرق

طبرق 22 مارس 2018 (وال) – تمكن أفراد جهاز الحرس البلدي بطبرق من مصادرة كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك البشري .

وأوضح الجهاز – عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك – أن دوريات الجهاز تمكنت خلال جولة تفقدية على بعض المحال أمس الأربعاء بالمدينة من مصادرة كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري، بحضور عقيد صالح حمد، والمفتش الصحي المكلف مع الحرس البلدي .

وذكر الجهاز أنه تمكن مصادرة الكمية بالكامل من المحال المخالفة بطريقة العرض للأسماك، وتم نقلها إلى مقر الجهاز، وأعدد محضر إتلاف وإعدامها بالطريقة السلمية . (وال – طبرق) ع م

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