هبوط اليورو لأدني مستوياته منذ أغسطس 2017

المتوسط:

سجل اليورو اليوم الجمعة تراجعا كبيرا، ليبلغ مستوى منخفضا عند 128.96ين وهو أدنى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة منذ أغسطس 2017.

وبعد أن قلص اليورو خسائره تراجع 0.2 بالمئة مقابل الين إلى 129.31ين، فيما ارتفع اليورو مقابل الدولار 0.3 بالمئة إلى 1.2335 دولار.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة رئاسية الخميس تستهدف فرض رسوم جمركية على منتجات صينية تصل قيمتها إلى 60 ملياردولار، لكن ذلك سيحدث بعد فترة مشاورات تستغرق 30 يوما ستبدأ حالما يتم نشر قائمة السلع.

