إتلاف مواد منتهية الصلاحية في الغريفة

قام جهاز الحرس البلدي في بلدية أوباري بإتلاف كمية كبيرة من العصائر الفاسدة بإحدى المخازن في منطقة الغريفة.

ويواصل جهاز الحرس البلدي في مدينة الغريفة ببلدية أوباري تطبيق الإجراءات القانونية، حيث ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تباع في الأسواق والمحال التجارية.

وفتح الجهاز محضراً بخصوص البضائع التي أتلفها، وأحال البائعين إلى جهات الرقابة، فضلاً عن قيامه بإتلاف تلك المواد.

وتجري أجهزة الحرس البلدي في عدد من المدن حملات دورية لكشف البضائع منتهية الصلاحية، والمحال التجارية الأخرى التي تعمل بشكل مخالف للشروط الصحية، مثل المطاعم وغيرها.

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