اقتصاد

إتلاف مواد منتهية الصلاحية في الغريفة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام جهاز الحرس البلدي في بلدية أوباري بإتلاف كمية كبيرة من العصائر الفاسدة بإحدى المخازن في منطقة الغريفة.

ويواصل جهاز الحرس البلدي في مدينة الغريفة ببلدية أوباري تطبيق الإجراءات القانونية، حيث ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تباع في الأسواق والمحال التجارية.

وفتح الجهاز محضراً بخصوص البضائع التي أتلفها، وأحال البائعين إلى جهات الرقابة، فضلاً عن قيامه بإتلاف تلك المواد.

وتجري أجهزة الحرس البلدي في عدد من المدن حملات دورية لكشف البضائع منتهية الصلاحية، والمحال التجارية الأخرى التي تعمل بشكل مخالف للشروط الصحية، مثل المطاعم وغيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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