المتوسط:

واصل الجنيه الإسترليني الصعود أمام الدولار الأميركي ليسجل أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع بعد أن توصلت بريطانيا إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ومع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو أيار.

وصعد الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.4134 دولار في نهاية جلسة التداول موسعا مكاسبه على مدى الأسبوع إلى 1.4 بالمئة.

وقفزت العملة البريطانية بعد أن تعرض الدولار لموجة مبيعات بفعل مخاوف من حرب تجارية عالمية والتي يقول مستثمرون إنها قد تلحق ضررا أيضا بالإسترليني في الأجل المتوسط بالنظر إلى العجز التجاري للمملكة المتحدة.

ولقي الإسترليني دعما أيضا من بيانات أفضل من المتوقع هذا الأسبوع.

وأبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الخميس لكن اثنين من صانعي السياسة النقدية صوتا لصالح زيادتها، وهو ما يعزز الرأي بين خبراء اقتصاديين بأن تكاليف الاقتراض قد ترتفع في مايو أيار للمرة الثانية فقط منذ الأزمة المالية في 2008.

The post «الإسترليني» يُواصل الصعود أمام الدولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية