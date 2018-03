بورصة وول ستريت تهوي بفعل المخاوف من حرب تجارية

المتوسط:

هوت بورصة وول ستريت مع إقبال المستثمرين، الذين يشعرون بقلق متزايد من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، على بيع الأسهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 424.69 نقطة، أو 1.77 بالمئة، إلى 23533.20 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 55.43 نقطة، أو2.10 بالمئة، ليغلق عند 2588.26 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 174.01 نقطة، أو 2.43بالمئة، إلى 6992.67 نقطة.

