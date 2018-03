ارتفاع أسعار الذهب مع اضطراب الأسواق العالمية

المتوسط:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر في الوقت الذي دفع فيه خطر حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على “التراجع عن حافة الهاوية”.

وللرسوم فترة مشاورات تبلغ 30 يوما، مما يتيح مجالا أمام التوصل إلى تسوية. لكن المستثمرين يخشون من أن حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تكون لها عواقب وخيمة على النمو العالمي.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية والدولار الأميركي وعوائد السندات الأميركية.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية.

ويتلقى المعدن الأصفر المقوم بالدولار أيضا دعما من ضعف العملة الأمريكية وتراجع عوائد السندات، وهو ما يضفي المزيد من الجاذبية على الذهب الذي لا يدر عائدا.

