الليبية للاتصالات تنفذ مشاريع بقيمة 1.7 مليار دولار

بدأت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، بتنفيذ مشاريع بقيمة 1.7 مليار دولار لتحسين الاتصالات في كافة أرجاء البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل قرقاب بتصريح صحفي، أن الشركة ستطلق برامج لدمج وحداتها الست غير العاملة في الهاتف المحمول في شركة اتصالات موحدة، وذلك لتحسين قدرات الاتصال والوصول إلى الخدمات في أرجاء البلاد.

كما كشف قرقاب عن توقيع عقد بنحو 80 مليون دولار مع عرب سات في فبراير الماضي، لتوفير خدمات القمر الصناعي البديلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات لمنشآت النفط ومراقبة الحدود لخمسة عشر عاماً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا