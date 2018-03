الصين تناقش القضايا التجارية مع الولايات المتحدة

المتوسط:

أكدت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، اليوم السبت، أن المسؤول الاقتصادي الرئيسي في الصين ليو هي تحدث هاتفيا مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، معربا عن موافقته على الاستمرار في التواصل بشأن قضايا التجارة بين البلدين.

وأضافت الوكالة الصينية، أن هذه المحادثة الهاتفية جاءت في وقت تصاعد التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراءات عقابية ضد واردات صينية، يمكن أن تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.

ولم تتأخر بكين في الرد على التهديدات التي أطلقها ترمب، فهددت بدورها بفرض رسوم جمركية على أكثر من 100 منتج أميركي، وقالت وزارة التجارة الصينية إن “الصين لا تخشى في أي حال حربا تجارية”.

