أمن شحات تؤمن السوق الشعبي تحسباً لأي اخترق أمني وضبط كل ما يشكل حيازته جريمة

شحات 23 مارس 2018 (وال) – أمنت مديرية أمن شحات السوق الشعبي بالمدينة أمس الجمعة تنفيذا لتعليمات مدير أمن المدينة عقيد دكتور محمد فرج .

وأصدر مدير أمن المدينة تعليماته لكافة الوحدات والأقسام بالمدينة بتأمين وتنظيم حركة السير في السوق الشعبي “سوق الجمعة” ومنع الاختراقات الأمنية، بحسب الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بوأكريم.

وأوضح بوأكريم أن التعليمات تنص على منع أي اخترق أمني وضبط كل ما يشكل حيازته جريمة ومنع بيع الأسلحة والملابس العسكرية في السوق والتأكيد علي إجراءات العمالة الوافدة وذلك لبث روح الطمأنينة لدي المواطنين . (وال – شحات) ع م

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