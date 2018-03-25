وزير الاقتصاد يفتتح مقر إدارة معرض بنغازي الدولي

بنغازي 25 مارس 2018 (وال) – افتتح معالي وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور منير عصر ظهر اليوم الأحد مقر إدارة معرض بنغازي الدولي بمدينة بنغازي .

وأكد وزير التقتصاد على دعم عجلة الاقتصاد بالمدنية وفتح باب الفرص أمام جميع رجال الأعمال ودعم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنميه والاستثمار.

وحضر الافتتاح رئيس لجنة أعمار بنغازي عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، و رئيس هيأة الاستثمار عبد الناصر نجم، و رئيس هيأة المناطق الصناعية مفتاح الجريبي، ورئيس مجلس أعمال بنغازي مصباح العمروني، ورئيس عام اتحاد الغرف التجارية الليبية صالح العبيدي، و رئيس الغرفة التجارية بنغازي عبد المنعم السعيطي . (وال – بنغازي) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال