اقتراب عودة الشركات الكورية

كشف وفد من كوريا الجنوبية خلال زيارته للشركة العامة للكهرباء، الاثنين، أنه يعكف على إعداد التقارير وتقييم المعدات والمخيمات ووضع جدول زمني لاستئناف عمل الشركات الكورية في ليبيا.

وعقد اجتماع حضره مسؤولون بالشركة العامة للكهرباء، والوفد الكوري المكون من شركتي “هونداي وداوو”، وأكد خلاله المدير التنفيذي للشركة أن الوضع الأمني أصبح جيدا وأولي اهتماما من الجهات ذات العلاقة للمحافظة على العاملين ومعدات الشركات.

وشدد على ضرورة تجهيز المواقع واختبار الآليات ووضع جدول زمني لعمليات الإنشاء أوالبناء والتركيب، وتم التأكيد على ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ مراحل المشاريع.

من جهته، قال مدير عام حماية الطاقة الكهربائة إن الحالة الأمنية جيدة ومطمئنة، وسيتضاعف الاستعداد الأمني في حال عودة الشركات المنفذة لتلك المشاريع.

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