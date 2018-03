ارتفاع أسعار النفط بعد المحادثات الأمريكية الصينية

المتوسط:

تزايدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما تلقت الأسواق العالمية، بما في ذلك العقود الآجلة للنفط، دعما من الآمال بأن محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة والصين ستمنع حرب تجارية تلوح في الأفق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 70.20 دولار للبرميل، وبحلول الساعة السادسة ودقيقتين بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.69 دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبدأت أوبك ومجموعة من المنتجين من خارج المنظمة تقودهم روسيا كبح الإنتاج في 2017 بهدف دعم الأسعار، ومن المقرر أن يستمر الاتفاق حتى نهاية 2018.

