«الرئاسي» يأذن بإنفاق مليار ونصف لتوريد سلع أساسية

وبحسب قرار المجلس، فإن الضوابط المرفقة بقرار المجلس الرئاسي، تتضمن أن يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد والصناعة، اعتبارًا من يوم الاثنين 26 مارس حتى 12 أبريل 2018.

كما تضمن، ضرورة ألا تقل الكميات المدرجة بطلبات التوريد في الشحنة الواحدة من السلع المطلوب توريدها في الجدول الذي تضمنه قرار المجلس الرئاسي وتنشره «بوابة الوسط»، بحسب بيان صادر اليوم عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ومن بين السلع: حليب وأجبان، وطماطم وزيت ذرة، ومكرونة، وفواكه طازجة، ولحوم مجمدة وأغنام، ومواد خام ومستلزمات إنتاج أعلاف.

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