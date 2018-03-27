الاستعداد لصيانة منصة صبراتة بحقل بحر السلام

تتواصل الاستعدادات الجارية لأعمال الصيانة الشاملة لمنصة صبراتة بحقل بحر السلام، الثلاثاء، والمزمع البدء فيها اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين، وفق الجداول المعدة بالخصوص.

وقام الاخصائيون بشركة مليته المشغل للحقل البحري بحر السلام بتقديم عرض مرئي وشروح وافية عن الاستعدادات الجارية لبرامج الصيانة الشاملة وعما أُنجِز من أعمال حتى تاريخه بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط ورئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليته.

يشار إلى أن حقل بحر السلام شُغِّل عام 2005 وينتج يوميا 995 مليون قدم مكعب من الغاز و36 ألف برميل من المكثفات، وتقوم شركة مليته للنفط والغاز بتشغيل الحقل نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الإيطالية.

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