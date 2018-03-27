بالأرقام.. الإنتاج الكلي لحقول شركة الواحة من النفط الخام

أخبار ليبيا 24-خاص

كشفت مصادر خاصة من داخل شركة الواحة للنفط أن الإنتاج الكلي للشركة من النفط الخام بلغ 310 ألاف برميل يومياً يتم تصديرها عن طريق ميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المصادر أن الإنتاج في الشركة، التي تتشارك المؤسسة الوطنية ملكيتها مع شركتي هيس وكونوكوفيليبس الأمريكيتين وشركة توتال الفرنسية، يتم في ثلاث حقول رئيسية هي حقول الواحة (واحة)، جالو والسماح في حين يتواصل بقاء حقل الظهرة خارج الخدمة بعد تعرضه للاعتداء من قبل المجموعات الإرهابية وقيام الشركة بترحيل العاملين فيه في مارس 2015.

وفيما يلي إنتاج كل حقل من الحقول الثلاثة من النفط الخام:-

حقل جالو (59) : 130 ألف برميل

حقل الواحة (واحة) : 140 ألف برميل

حقل السماح : 40 ألف برميل

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