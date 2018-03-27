الرئاسي: 1.5 مليار دولار لتوريد سلع أساسية

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قراراً يقضي بتخصيص مبلغ مالي وقدره مليار و500 مليون دولار لتغطية نفقات توريد عدد من السلع الأساسية.

وطالب المجلس الرئاسي مصرف ليبيا المركزي بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ قرار توريد 17 نوع من السلع الغذائية.

وقام المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مختصة لتتولى النظر في طلبات الشركات المتخصصة لتوريد السلع الأساسية، وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي لصرف المخصصات المالية اللازمة لها.

وأشار البيان إلى أن طلبات التوريد تُقدم إلى وزارة الاقتصاد والصناعة التي بدأت في استقبالها ابتداءً من الأثنين حتى تاريخ 12 من أبريل القادم.

وبحسب بيان المجلس فإن مخصصات السلع من إجمالي المبلغ كانت كالتالي:

1- قمح لصناعة الدقيق 150 مليون دولار

2- زيت ذرة 70 مليون دولار

3- طماطم 60 مليون دولار

4- مكرونة وسميد 50 مليون دولار

5- أرز 100 مليون دولار

6- سكر 150 مليون دولار

7- شاي 40 مليون دولار

8- حليب معقم ومكثف وأجبان 100 مليون دولار

9- تن 70 مليون دولار

10- عصائر 50 مليون دولار

11- فواكه طازجة 40 مليون دولار

12- لحوم مجمدة 100 مليون دولار

13- أبقار وأغنام حية لغرض الذبح 50 مليون دولار

14- بيض مائدة وبيض مخصب 10 مليون دولار

15- مواد خام ومستلزمات انتاج أعلاف 100 مليون دولار

16- مواد خام ومستلزمات انتاج غذائية 355 مليون دولار

17- مواد خام ومستلزمات انتاج مصبغات 5 مليون دولار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية