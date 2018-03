المتوسط:

كشف تقرير لموقع بلومبرج، انخفاض قيمة البيتكوين بنسبة كبيرة وصلت إلى 8٪، لتصل إلى 7929 دولارًا، بعد إعلان شركة «تويتر»، حظر إعلانات هذا النوع من العملات، لتصبح أحدث شركة تحظر الإعلانات الخاصة بالعملات الإلكترونية بشكل رسمي على موقعها الاجتماعي الشهير.

وقالت الشركة فى بيان حديث «نحن ملتزمون بضمان سلامة مجتمع تويتر، وعلى هذا النحو، أضفنا سياسة جديدة لإعلانات Twitter تتعلق بالعملة الافتراضية؛ وهذا من أجل الحد من الاحتيال»، إذ يسير موقع التغريدات القصيرة خطى كل من Facebook و Google، اللذين قاما فى وقت سابق من هذا العام بحظر إعلانات العملات الافتراضية بشكل كامل.

ووفقا لموقع “ميرور” البريطاني، تحظر السياسة الجديدة إعلانات عروض العملات التى تستخدمها بعض الشركات الناشئة لجمع مبالغ ضخمة من المال، وأضاف بيان تويتر «نحن نعلم أن هذا النوع من العملات يرتبط غالبًا بالخداع والغش، وننفذ عددًا من الخطوات لمنع الحسابات من التفاعل مع الآخرين بطريقة خادعة».

The post «البيتكوين» يخسر 8% من قيمته بعد حظر «تويتر» إعلانات العملات الرقمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية