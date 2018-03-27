اللجنة العلمية لمؤتمر إعادة إعمار بنغازي تناقش مبادرة نازحي وسط البلاد

بنغازي 27 مارس 2018 (وال) – عقدت اللجنة العلمية لإعادة إعمار مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء اجتماع موسع ضم المهندس صلاح العمروني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والسادة من مكتب التسجيل الحضري بمصلحة التخطيط العمراني والمجلس المحلي المدينة القديمة وجامعة بنغازي ونقابة المهندسين ومصلحة الآثار وشؤون النازحين.

وقد تم في هذا الاجتماع الاتفاق على جملة من النقاط أهمها دعوة كل الجهات ذات الاختصاص للمشاركة في المؤتمر والمعرض المصاحب له من أجل إثراء المؤتمر بالورقات البحثية وتقارب الرؤى وتحديد الاختصاصات وتوجيه التقييمات.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية أهداف هذا الاجتماع المتمثلة في وضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار منطقة وسط لبلاد والمدينة القديمة مع مراعاة المعالم التاريخية والآثرية للمدينة، مشيراً إلى ضرورة وضع بدائل للملاك الذين تضررت مساكنهم وفق رؤية قانونية واقتصادية واجتماعية من خلال المقترحات التي ستقدم بالمؤتمر الدولي.

وأضاف العمروني إنه تم استلام العديد من المراسلات المحلية والأجنبية التي ستشارك في المؤتمر منها من دولة مصر وتونس وبريطانيا وألمانيا والنمسا وسويسرا وكوريا الجنوبية.

ومن جهتهم، أكد المهندس عبد الرحمن بورويص والمهندس عبد الناصر مخلوف على إثراء قاعدة مشاركة الجميع في العمل التطوعي والأخذ في الاعتبار المحافظة على هوية بنغازي المعمارية والآثرية. (وال – بنغازي) ب خ / ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال