ارتفاع العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدينار في السوق الرسمية

ارتفع سعر العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار الليبي في سوق الصرف الرسمية، حسب مصرف ليبيا المركزي، إذ سجل سعر صرف الدولار الرسمي1.3307 دينار اليوم الثلاثاء مقابل 1.3304 دينار أمس الإثنين.

كما ارتفع اليورو أمام الدينار بفارق طفيف، مسجلاً 1.6462 دينار، مقابل 1.6398 دينار، فيما صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.8816 د‫ينار، مقابل 1.8652 دينار. وزاد اليوان الصيني إلى 0.2109 دينار، مقابل 0.2107 دينار.

على صعيد العملات العربية، ارتفع الريال السعودي إلى 0.3548 دينار، مقابل 0.3547 دينار، وزاد الدرهم الإماراتي إلى 0.3623 دينار، مقابل 0.3622.

وأبدى محللون استغرابهم من تباطؤ المصرف المركزي في تعديل سعر صرف العملة الأميركية، لسد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، التي بلغت 5 دينارات.

وتساءل أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، مختار الجديد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، قائلًا: «إذا كان المصرف المركزي اقتنع بعد سنتين من الجدال بضرورة تعديل سعر الصرف وأدرج ذلك في برنامجه الاقتصادي، فهل سننتظر سنتين أخريين لتنفيذه؟».

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