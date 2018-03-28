وفد  كوري يصل الزويتينة لاستئناف العمل بمشروع محطة الكهرباء

استقبلت إدارة شركة الزويتينة، الثلاثاء، وفدًا من شركة «داو» الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع محطة الكهرباء للدورة المزدوجة، استعدادًا لاستئناف العمل بالمشروع.

وقالت مديرية أمن أجدابيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة الوفد الكوري «تأتي من أجل بحث الوضع الأمني بالمنطقة المحيطة بالشركة بعد أن قام الوفد الكوري بجولة ميدانية داخل مدينة أجدابيا وضواحيها».

وأضافت المديرية أن وفدًا من ضباط القوات المسلحة قام بالتنسيق مع مدير أمن أجدابيا، على تأمين الوفد الكوري، خلال جولته الميدانية في المدينة وضواحيها، مشيرة إلى أن الوفد الكوري أكد «ضرورة استكمال مشاريعهم، خاصة بعد تحسن الوضع الأمني في المناطق التي تخضع لسيطرة الدولة والقوات المسلحة».

يشار إلى أن فريقين فنيين من شركتي «داو» و«هيونداي» الكوريتين الجنوبيتين، وصلا مطلع الأسبوع الجاري إلى العاصمة طرابلس لبحث الترتيبات اللازمة مع إدارة الشركة العامة للكهرباء من أجل استئناف العمل بمشروعات الطاقة المتعاقد عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية