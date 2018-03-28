الرئاسي يشكل لجنة لمعالجة عقود الإنشاءات المتأخرة والمتعثرة للشركات الصينية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل لجنة لمعالجة عقود الإنشاءات المتأخرة والمتعثرة للشركات الصينية.

وتشكلت اللجنة برئاسة وزير التخطيط المفوض الطاهر الجهيمي وعضوية أحمد العرادي عن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ويوسف بشير عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومحمود عجاج عن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وأحمد كرواد عن سوق الأوراق المالية وعادل الجميل عن إدارة تنفيذ مشروع الطرق الحديدية وناصر بالنور عن ديوان المحاسبة ومندوب عن المصرف المركزي.

وحدد القرار رقم (188) لسنة 2018 مدة عمل اللجنة بـ«60 يومًا» يقدم إثرها رئيس اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي.

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