الإمارات وموريتانيا تنشئان مجلس مشترك لرجال الأعمال

وقعت اللجنة المشتركة الإمارتية الموريتانية فى العاصمة أبوظبي أمس الثلاثاء، على عدة مذكرات تفاهم في مجالات التنسيق السياسي والمجال الثقافي والطاقة والثروة الحيوانية وتكنولوجيا الإعلام والمجتمع المدني وإنشاء مجلس لرجال الأعمال.

و أكد وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية وثيقة مع جمهورية موريتانيا بما يتماشى مع رؤية القيادة بتوثيق التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة تحقيقا للمصالح المشتركة موضحا أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة والمثمرة والبناءة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

كما شدد الجانبان على وجود تطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية، من بينها مكافحة الارهاب والتطرف، بالإضافة إلى إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار.

