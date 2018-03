إشادة أميركية بخطة التحول السعودية

المتوسط:

أعرب وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، عن ثقته في نجاح خطط التحول في السعودية، مستشهدا بعدة أمور يرى فيها تميزا كبيرا للسعودية، منها مستوى التعليم في المملكة، لا سيما مع ابتعاث 16000 طالب وطالبة إلى الولايات المتحدة وحدها.

ولفت روس إلى أن لدى السعودية فرصا كبيرة للنجاح في مسعاها، مضيفا أنه مع هذا الحضور المميز في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين أعتقد أن فرص النجاح باتت أكبر.

وأوضح وزير التجارة الأميركي أن الذي أدهشه أكثر بما أنه يؤمن بمقولة إنك لا تستطيع إدارة شيء دون أن تقيسه، لديهم في السعودية إحصائيات لقياس أصغر التفاصيل، حتى إنهم أرادوا قياس توقعاتهم بزيادة عمر الفرد من 74 إلى 80 عاما، كذلك تستطيع رؤية ذلك من عدد المقالات العلمية.

