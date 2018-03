ارتفاع المخزون الأمريكي يهبط بأسعار النفط

المتوسط:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 52 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 64.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش.

وهبط برنت مجددا لما دون 70 دولارا للبرميل ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عن 65 دولارا تحت وطأة تقرير يظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية فاجأ متعاملين كثيرين، وسجلت عقود خام برنت 69.66 دولار منخفضة 45 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وبرر المتعاملون التراجع بصدور تقرير معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء الذي تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 مارس آذار إلى 430.6 مليون برميل.

