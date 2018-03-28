مائدة تجارية “ليبية – أمريكية” لإنعاش الاقتصاد

نظم مكتب ليبيا التابع لسفارة الولايات المتحدة الامريكية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مائدة تجارية ليبية-أمريكية، بمقره في تونس.

واطلعت الشركات التجارية الأمريكية المشاركة في المائدة على متطلبات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية ضمن مجال استثمارات القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة بهدف انعاش الاقتصاد الليبي وتنويعه، بالإضافة إلى تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وحضر المائدة التجارية ممثلين عن عدد من الشركات الأمريكية، وهي: بيشتل (Bechtel)، وكاتربيلار (Caterpillar)، وجنرال إلكتريك (G.E)، وجنرال إلكتريك للصحة (Health G.E)، ووسبرينغ بيل (Whispering Bell)، وهيل إنترناشيونال .(Hill International)

كما شاركت كل من جمعية الأعمال الليبية الأمريكية، وغرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.

ومن جانبها، رحبت نائبة رئيس البعثة الأمريكية إلى ليبيا، ناتالي بيكر، بالمائدة التجارية، مؤكدة تطلعها إلى أن تكون نقطة البداية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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