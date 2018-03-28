تباين أداء الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الرسمية

القاهرة – بوابة الوسط: علاء حموده

تباين سعر صرف الدينار الرسمي أمام العملات الأجنبية الرئيسة، فقد واصلت العملة الوطنية انخفاضها أمام الدولار، مسجلة 1.3251 د‫ينار اليوم الأربعاء، مقابل 1.3221 د‫ينار أمس الثلاثاء، وكان الانخفاض أيضًا أمام الين الياباني، بواقع 1.2538 د‫ينار اليوم، مقابل 1.2520 د‫ينار أمس، وفق أسعار مصرف ليبيا المركزي الصادرة اليوم.

في المقابل، ارتفع الدينار أمام اليورو مسجلاً 1.6425 د‫ينار الأربعاء، 1.6462 د‫ينار أمس، وصعد أمام الأسترليني بواقع 1.8799 د‫ينار، 1.8816 د‫ينار ـ وكان هذا الارتفاع أيضًا أمام اليوان الصيني بواقع 0.2109 د‫ينار، 0.2113 د‫ينار.

على صعيد العملات العربية، انخفض الدينار أمام الريال السعودي مسجلاً 0.3534 دينار اليوم، 0.3526 د‫ينار أمس، وتراجع أمام الدرهم الإماراتي مسجلاً 0.3608 دينار اليوم، 0.3599 د‫ينار أمس.

ويطالب المحلل الاقتصادي، علي الصلح، بتصحيح أو تعديل سعر الصرف، مشيرًا إلى «ضرورة هذا الإجراء كإحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الأسعار».

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