تباين أداء الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الرسمية

القاهرة – بوابة الوسط: علاء حموده
تباين سعر صرف الدينار الرسمي أمام العملات الأجنبية الرئيسة، فقد واصلت العملة الوطنية انخفاضها أمام الدولار، مسجلة 1.3251 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 1.3221 دينار أمس الثلاثاء، وكان الانخفاض أيضًا أمام الين الياباني، بواقع 1.2538 دينار اليوم، مقابل 1.2520 دينار أمس، وفق أسعار مصرف ليبيا المركزي الصادرة اليوم.
في المقابل، ارتفع الدينار أمام اليورو مسجلاً 1.6425 دينار الأربعاء، 1.6462 دينار أمس، وصعد أمام الأسترليني بواقع 1.8799 دينار، 1.8816 دينار ـ وكان هذا الارتفاع أيضًا أمام اليوان الصيني بواقع 0.2109 دينار، 0.2113 دينار.
على صعيد العملات العربية، انخفض الدينار أمام الريال السعودي مسجلاً 0.3534 دينار اليوم، 0.3526 دينار أمس، وتراجع أمام الدرهم الإماراتي مسجلاً 0.3608 دينار اليوم، 0.3599 دينار أمس.
ويطالب المحلل الاقتصادي، علي الصلح، بتصحيح أو تعديل سعر الصرف، مشيرًا إلى «ضرورة هذا الإجراء كإحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الأسعار».
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