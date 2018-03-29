انطلاق مشروع حاضنات الأعمال بالجامعات الليبية

أعلن القائمون على برنامج دعم ليبيا للتكامل الاقتصادي، الخميس، في تونس، انطلاق مشروع الحاضنات للجامعات الليبية، بمشاركة 10 جامعات.

وقالت مسؤولة الإعلام والتواصل في البرنامج نسرين قدح، في تصريح لموقع “يو ليد” لريادة الاعمال، إن المشروع مموَّل من الاتحاد الأوروبي، وينفّذ بالتعاون مع وزارة التخطيط، والبرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ومؤسسة خبراء فرنسا.

وأضافت قدح أن التكلفة الإجمالية لبرنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي تقدر بـ7 ملايين يورو، خصصت لدعم البرنامج الممتد حتى عام 2020.

يذكر أن المشروع يهدف إلى تنمية روح الريادة والابتكار في الجامعات الليبية، ومساعدة مشاريع الطلبة، وتكوين شركات اقتصادية ناشئة، وخلق آفاق فرص عمل تمكن من تعزيز الاقتصاد الليبي، وتفعيل الموارد البشرية.

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