الاتفاق على مراقبة شاحنات نقل الوقود والغاز عبر الأقمار الصناعية

ناقشت شركة البريقة لتسويق النفط أمس، مقترح إنشاء منظومة مراقبة لشاحنات نقل الوقود والغاز عبر الأقمار الصناعية، وذلك في اجتماع ضم شركات التوزيع وشركات النقل والمسؤولين بجهاز أمن المنشآت النفطية.

وتم خلال الاجتماع بحث تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المقترح، والتكلفة التقديرية، وآلية التنفيذ، وتحديد الزمن المطلوب لذلك، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل برئاسة جهاز حرس المنشآت لمراقبة عملية توزيع الوقود .

وقالت الشركة إن المؤسسة الوطنية للنفط رحبت بهذا المقترح، وأوصت بضرورة إلزام كافة الشركات باستخدام هذا النظام الذي يسهم في المحافظة على ممتلكات هذه الشركات، وسلامة السائقين .

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