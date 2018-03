سجل الاقتصاد البريطاني نمواً أعلى من المتوقع خلال العام الماضي، حسب البيانات الرسمية التي صدرت، اليوم الخميس، قبل عام بالضبط من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي 1.8% في 2017، بحسب تقييم مكتب الإحصاءات الوطنية الذي كان قد توقع نمواً بنسبة 1.7%.

إلا أن هذا يعد انخفاضاً عن نسبة 1.9% التي سجلت في 2016، ونسبة 2.3% في 2015، ويعتبر النمو خلال 2017 الأدنى في معدلات النمو السنوي في المملكة المتحدة منذ 2012، مع استمرار الضبابية حول بريكست التي تعيق النشاط الاقتصادي، حسب محللين.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس 2019، وأضاف المكتب، اليوم الخميس، أن “الاقتصاد البريطاني حقق نمواً بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاث الأخيرة من 2017”.

وأشار المحلل دينيس دي جونغ، من موقع “يو اف اكس” للتعاملات بأنه “لم يبق سوى عام على البريكسيت، ولذلك فإن أرقام إجمالي الناتج المحلي للربع الأخير من 2017 ليست مفاجأة، ومن غير المرجح أن تؤثر على سعر الجنيه الإسترليني أو على خطط البنك المركزي بشأن رفع معدلات الفائدة في مايو.

وأضاف أن “الاقتصاد البريطاني سجل ارتفاعاً مؤخراً بفضل اتضاح الرؤية بشكل أكبر حول خطط البريكسيت خصوصا قضية الجدود الأيرلندية الشائكة، وكانت إجمالي استثمارات الأعمال في الربع الأخير أعلى بكثير من المتوقع”.

إلا أن التضخم في بريطانيا ارتفع العام الماضي لأن انخفاض سعر الجنيه الإسترليني عقب النتيجة الصادمة بشأن البريكست في 2016، أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.

The post رغم بريكسيت.. الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً أعلى في 2017 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية