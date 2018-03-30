خروج الوحدة الخامسة في محطة توليد شمال بنغازي لغرض الصيانة

بنغازي 30 مارس 2018 (وال) – أعلنت دائرة التشغيل في محطة الشمال في الشركة العامة الكهرباء عن خروج الوحدة الخامسة في محطة توليد شمال بنغازي بقدرة 250 ميغاوات لغرض الصيانة والكشف الدوري للوحدة.

وأوضحت الإدارة أن الخروج استعدادًا لأحمال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف مما نتج عنه عجز بالتوليد في الشبكة الشرقية في حدود 160 ميغاوات واللجوء لعملية طرح الأحمال للمحافظة على استقرار الشبكة.

وأكدت دائرة التشغيل في محطة الشمال أن الإطفاء لا يتجاوز ثلاثة ساعات يوميا وأن مدة صيانة الوحدة المذكورة خمسة عشر يوم من تاريخ خروجها لغرض الصيانة الذي كان بتاريخ 24 /مارس /2018.

وطمأنت الإدارة المواطنين بأن أوضاع الشبكة الكهربائية جيدة وتسير حسب الخطة المبرج لها بإجراء عمليات الصيانة لوحدات التوليد قبل دخول فصل الصيف. (وال – بنغازي) إ م/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال