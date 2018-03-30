آمر غرفة عمليات أجدابيا: استهداف المدينة القصد منه السيطرة على الهلال النفطي ومحاولة مهاجمة بنغازي

اجدابيا 30 مارس 2018 (وال ) – قال آمر غرفة عمليات أجدابيا العميد فوزي المنصوري إن استهداف المدينة القصد منه السيطرة على الهلال النفطي ومحاولة مهاجمة بنغازي.

وأضاف المنصوري أنهم يسعون لاكتشاف الخلايا النائمة في مدينة أجدابيا لافتا إلى أنه تم كشف بعضها في السابق.

وأوضح المنصوري أن التفجير الانتحاري الذي استهدف البوابة الشرقية للمدينة وقع نتيجة سيارة محملة بكمية من المتفجرات قادمة من اتجاه مدينة بنغازي.

وأفاد أنه كان من ضمن الجرحى عائلة تزامن وجودها في البوابة مع لحظة التفجير، موضحًا أن اتجاه قدوم السيارة المفخخة لا يؤكد أنها قادمة من بنغازي.

يشار إلى أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مساء الخميس البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين معظمهم عسكريين.(وال – أجدابيا) ع م/ أ د

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