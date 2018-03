التدفقات الرأسمالية تزيد مكاسب اليوان الصيني

المتوسط:

تزايدت قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار اليوم الجمعة، متجها نحو تحقيق أكبر مكاسبه الفصلية في عشر سنوات، حيث فتحت العملة الصينية على 6.2870 يوان للدولار في السوق الفورية وجرى تداولها بسعر 6.2695 للدولار في منتصف التعاملات.

ويأتي أكبر مكسب يحققه اليوان منذ أوائل 2008 في الوقت الذي جذبت فيه البلاد تدفقات رأسمالية وعززت فيه تعاملات تجارية أمريكية توقعات بصعود العملة الصينية.

وبلغ مؤشر تومسون رويترز/إتش.كيه.إي.إكس جلوبال سي.إن.إتش الذي يتتبع اليوان في الأسواق الخارجية مقابل سلة من العملات على أساس يومي 97.9 بارتفاع عن اليوم السابق حين سجل 97.78.

