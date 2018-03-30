اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 30/3/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 30 مارس 2018 بشكل طفيف مع ختام التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.360 دينار ليبي عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.850 عند الاغلاق يوم امس.

بدوره انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.970 عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم “الاغلاق”

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.360 دينار 6.340 دينار اليورو 7.850 دينار 7.770 دينار الجنية الاسترليني 8.970 دينار 8.890 دينار الليرة التركية 1.588 دينار 1.508 دينار الدينار التونسي 2.63 دينار 2.55 دينار الجنية المصري 0.360 دينار 0.280 دينار الدولار الكندي 4.929 دينار 4.849 دينار الدينار الاردني 8.958 دينار 8.878 دينار حوالات دبي-تركيا 6.350 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.40 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.50 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.40 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 196 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 228 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 261 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 295 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 345 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 225 دينار

كسر الفضة = 2.45 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.