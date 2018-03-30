شركة البريقة تؤكد توفر الوقود وتقول إن الازدحام أمام المحطات لا مبرر له

أكد أحمد المسلاتي مدير مكتب الإعلام في شركة البريقة لتسويق النفط أن الوقود متوفر بكميات جيدة في مستودعات الشركة، وقال إن الازدحام على محطات الوقود لا مبرر له.

ودعا المسلاتي المواطنين إلى الاطمئنان وقال إن أوضاع مخزون الوقود في مختلف أنحاء ليبيا جيد ومستقر، وإن الإشاعات التي يروجها بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى ازدحام المواطنين بشكل غير مبرر.

الجدير بالذكر أن محطات الوقود في مناطق غرب ليبيا تشهد بين فترة وأخرى ازدحاما شديدا بسبب ترويج بعض الإشاعات عن نقص مخزون الوقود وهو ما يدفع المواطنين إلى الازدحام أمام المحطات لتعبئة سياراتهم.

وتعمل شركة البريقة لتسويق النفط على توفير الوقود للمحطات العاملة داخل ليبيا، وتدعم الحكومة البنزين وتوفره داخل ليبيا بأسعار مخفضة.

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