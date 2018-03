تونس تستضيف الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية

المتوسط:

تستضيف تونس بداية من الأحد المقبل، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة 57 وزيرًا للاقتصاد والمالية من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وأكثر من 1000 شخصية يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية وخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية .

ويتضمن برنامج الاجتماعات التي تنظم تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ولمدة خمسة أيام ، عدة ندوات علمية ستخصص لبحث مسائل حيوية وتحديات تواجه البلدان الأعضاء من بينها سبل إرساء شراكات إستراتيجية لدفع الاستثمار وتشغيل الشباب ، وآليات الشراكة لتعزيز البحث والتجديد لتدعيم القيمة المضافة في القطاعات المنتجة ، إلى جانب سبل بحث آليات تمكين المرأة وتطوير قدراتها .

كما سيشتمل البرنامج على تنظيم ندوات تدور محاورها حول المجالات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة ، والمالية الإسلامية كآلية جديدة لتمويل التنمية ودفع الاستثمار، وندوات أخرى تتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء من ذلك المياه والتغيرات المناخية وغيرها .

وسيصاحب الاجتماعات الاحتفال بمرور عشرة سنوات على انطلاق نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب تنظيم ندوة كبرى حول القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدة اتفاقيات مالية بين البنك الإسلامي للتنمية وبعض الدول الأعضاء .

