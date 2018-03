المتوسط:

حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 150 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 ليصل رأسمالها السوقي إلى 2ر974 مليار جنيه مقابل 924 مليار جنيه في نهاية الربع السابق عليه .

وذكر التقرير ربع السنوي للبورصة المصرية الذي نشر بالقاهرة اليوم، أن مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” حقق مستويات تاريخية بنهاية مارس 2018 بعدما بلغت مكاسبه 2ر16 % ليصل إلى 17450 نقطة، كما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 2ر5 % مسجلا 871 نقطة .

وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا ليربح 5ر13 % منهيًا الربع الأول عند مستوى 2238 نقطة .

وأوضح التقرير أن إجمالي تداولات البورصة المصرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018 بلغت نحو 112 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 7ر19 مليار سهم من خلال 9ر1 مليون عملية .

The post البورصة المصرية| مكاسب 150 مليار في الربع الأول من 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية